حكومة غزة: نقل جثامين عمال الإغاثة إلى خارج القطاع

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن طواقمه سلمت اليوم الأربعاء، جثامين عمال الإغاثة الـ6 الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ووفق ما أوردته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، أشرفت وزارة الصحة وهيئة المعابر والحدود والطواقم الحكومية في قطاع غزة على تسليم الجثامين إلى ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، فيما جرى بعد ذلك الانتهاء من ترتيبات نقل الجثامين إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقتل مساء أول أمس الاثنين، 7 موظفين إغاثة على الأقل من منظمة وورلد سنترال كيتشن "المطبخ المركزي العالمي" الأمريكية الخيرية، إثر ضربة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت المنظمة أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا ضمن الـ7 الذين فقدوا حياتهم بفعل الغارة الإسرائيلية في منطقة وسط قطاع غزة.