جهود أمنية مزارع فى بئر بالأراضى الصحراوية على عمق 23 مترا فى المنيا

سقط مزارع فى بئر مياه جوفية، عمقه 23 مترا بالطريق الصحراوي غرب مركز المنيا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا جهودها لاستخراجه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية على عمق 23 مترا، بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، ولوادر الوحدة المحلية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.

وكشف شهود عيان، المزارع، سقط بالبئر عقب حصوله على وجبة الإفطار بمنزله، والانتقال إلى المزرعة، حيث سقط بالبئر، وتواصل مع بعض مرافقيه، وابلغهم بسقوطه، وأنه مصاب بكسر الذراع، وتم توفير حبل لجذبة لكن فشلت المحاولات، مؤكدين انه كان على تواصل لمدة 6 ساعات، حيث فقد الاتصال بعدها .

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الجثمان، في ظل وجود صعوبات؛ لكون الأرض صخرية.

وقال مواطنون بالقرية، إن المفقود، من إحدى القبائل العربية الكبيرة، غرب المنيا، ومتزوج وله من الأبناء ثلاثة أطفال.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.