كشف المطرب محمود العسيلي عن سبب انسحابه من منصة تويتر، مبررًا ذلك بأسباب تتعلق بواقعنا الحالي.‏

وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إنه كان شغوفا بكتابة ‏التغريدات على تويتر؛ لكنه واجه صعوبة في التعبير عن أفكاره بحرية في ظل الظروف الحالية، معقبا: «إحنا ‏عايشين في زمن الكلمة بتتحسب بشكل غريب جدا، ممكن تتقلب ضدك بشكل كبير، فقررت أقفل هذا الباب نهائيا».‏

وأكد أنه لا يرغب في خوض صراعات أو التعرض للانتقادات بسبب آرائه الشخصية، مضيفا أنه قرر التركيز على ‏التعبير عن نفسه بحرية دون خوف أو قلق من خلال فنه فقط.‏

وأشار إلى أنه يواجه صراعا داخليا يوميا، بسبب رغبته في التعبير عن آرائه؛ لكنه أصبح يضطر إلى التعامل ‏بدبلوماسية لتجنب المشاكل، قائلا: «أي فكر بتكون عايز تنوره، أو تحارب تعصبا أو جهلا معينا بشيء؛ ممكن ‏ينقلب ضدك، قلت الأفضل خليني في حالي».‏

ورأى أن التعامل بدبلوماسية هو السبيل الأفضل حاليا خوفا من العواقب، معقبا: «أنا قررت رأيي أقوله من خلال ‏فني، وبتعامل بدبلوماسية علشان نقدر نعيش، رأيك هيعمل إيه غير أنه هيجلب وجع القلب والدماغ».‏