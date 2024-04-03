كشف المطرب محمود العسيلي عن سبب انسحابه من منصة تويتر، مبررًا ذلك بأسباب تتعلق بواقعنا الحالي.
وقال خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إنه كان شغوفا بكتابة التغريدات على تويتر؛ لكنه واجه صعوبة في التعبير عن أفكاره بحرية في ظل الظروف الحالية، معقبا: «إحنا عايشين في زمن الكلمة بتتحسب بشكل غريب جدا، ممكن تتقلب ضدك بشكل كبير، فقررت أقفل هذا الباب نهائيا».
وأكد أنه لا يرغب في خوض صراعات أو التعرض للانتقادات بسبب آرائه الشخصية، مضيفا أنه قرر التركيز على التعبير عن نفسه بحرية دون خوف أو قلق من خلال فنه فقط.
وأشار إلى أنه يواجه صراعا داخليا يوميا، بسبب رغبته في التعبير عن آرائه؛ لكنه أصبح يضطر إلى التعامل بدبلوماسية لتجنب المشاكل، قائلا: «أي فكر بتكون عايز تنوره، أو تحارب تعصبا أو جهلا معينا بشيء؛ ممكن ينقلب ضدك، قلت الأفضل خليني في حالي».
ورأى أن التعامل بدبلوماسية هو السبيل الأفضل حاليا خوفا من العواقب، معقبا: «أنا قررت رأيي أقوله من خلال فني، وبتعامل بدبلوماسية علشان نقدر نعيش، رأيك هيعمل إيه غير أنه هيجلب وجع القلب والدماغ».