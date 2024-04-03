روت الفنانة روجينا، كواليس اختيار الفنان حمزة نمرة، لغناء تتر مسلسلها الرمضاني «سر إلهي»، ودور «نمرة» في تغيير نظرتهم لنهاية العمل.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «نجوم رمضان أقرب لك»، المذاع عبر أثير إذاعة «نجوم أف إم»، إن فريق العمل المكون من المخرج رؤوف عبدالعزيز، والمؤلف أمين جمال، والمنتج المنفذ هاني عبدالله، وزوجها الفنان أشرف زكي، تشاوروا بشأن الفنان الذين سيستعينون به لغناء التتر.

وأشارت إلى أن «عبدالله» صاحب اقتراح الاستعانة بحمزة نمرة، مضيفة: «قال لنا لو أنتم جبتم حمزة نمرة يبقى أنتم عملتم تتر جامد جدًا، كلنا استغربنا الاسم؛ لأن كلنا بنحب حمزة ومن جمهوره لكنه عمره ما عمل تتر».

ولفتت إلى أن زوجها الفنان أشرف زكي تولى مهمة التواصل مع «نمرة»، واصفة إياه بأنه «رجل لا يعرف المستحيل».

وذكرت أن «زكي» دخل على صفحة «نمرة» على موقع التواصل «إنستجرام» لمعرفة الأصدقاء المقربين، ووجد بينهم محمد نجل الإعلامي عمرو الليثي (مازو).

وأضافت أن زوجها تواصل مع الإعلامي وطلب رقم هاتف ابنه، واتصل به ثم طلب منه أن يوصله بـ«نمرة»، قائلة إن موافقة حمزة على غناء التتر «توفيق من الله».

واستطردت: «كان ممكن نجيب تليفون حمزة ونكلمه على المسلسل يقول أنا مش عاوز، لكن لاقيناه عاوز وعنده الرغبة، هو شخص دؤوب جدا وقال ابعتوا لي الورق كله».

وصرحت بأن «نمرة» كان عنده تعليق مهم على السيناريو، مضيفة: «كلم المؤلف وقال له أنا مش عاوزها (بطلة العمل) تنتقم من إخواتها، إوعى تقسي قلبها على أخوتها وتخليها تنتقم منهم، أهم حاجة لم شمل العيلة.. هو ده اللي إحنا عاوزين نرسيه في الدراما إننا مهما اتخانقنا هنرجع لبعض لأن بطن واحدة هي اللي شالتنا».

مسلسل «سر إلهي»، بطولة الفنانين: روجينا، وأحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.