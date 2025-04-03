ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العالمي في دورته الرابعة "دورة الفنانة سوسن بدر"، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، في الفترة من 10 إلى 18 مايو المقبل.

وأعلن رئيس المهرجان الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، اختيار الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب.

وقال الفنان إسلام: "نعد الجميع بدورة مختلفة بتنظيم دقيق، وعروض قوية بفضل جهود جميع فريق بداية من الهيكل الإداري والمخرجين والممثلين، وكل اجتهد حتى يخرج المهرجان بأحسن شكل ويظهر بصورة مشرفة تليق باسم أكاديمية الفنون".

وانتهت مؤخرا لجنة المشاهدة بالمهرجان من أعمالها وضمت اللجنة كل الدكتور مدحت عيسى، والدكتور نبيل الحلوجي، والفنان هاني كمال، وشاهدت اللجنة، في المرحلة الأول، عدة عروض وتم اختيار منها 10 عروض وهم عرض قبل أن تبرد القهوة من إخراج محمد خالد، وعرض المؤسسة إخراج محمود حسين، وعرض can't pay won't pay إخراج عمرو خميس، وعرض القفص إخراج مريم عثمان، وعرض جريمة في فطار الشرق السريع إخراج مصطفى عامر، وعرض رواية (إنهم يقتلون الجياد.. اليس كذلك؟) إخراج إبراهيم حسن، وعرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف إخراج محمد أيمن، وعرض اللُعبة إخراج علي محمود، وعرض الجلف إخراج فارس هريدي، وعرض كوازيموديو والساحر اخراج محمد سمير.