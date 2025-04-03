اتحاد الصناعات الألمانية: الاتحاد الأوروبي في حاجة لرد فعل موحد تجاه الرسوم الأمريكية

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قال اتحاد الصناعات الألمانية، اليوم الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التحرك بصورة متحدة تجاه سياسة الرسوم الأمريكية الجديدة.

وقال وولفجانج نيديرمارك من اتحاد الصناعات الألمانية: "يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز تحالفه مع الشركاء التجاريين الأخرين الرئيسيين، كما يجب أن ينسق رد فعله معهم".

وأضاف: "ومن الضروري تبني رد فعل منسق لمواجهة تداعيات التحول في التجارة الدولية".

وتابع أن الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تعد هجوما غير مسبوق على نظام التجارة العالمي وحرية التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدد شركاتنا التي تعتمد على الصادرات وتعرض الرخاء والاستقرار والوظائف والابتكار والاستثمار في أنحاء العالم للخطر.