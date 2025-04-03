رئيس المجلس العسكري في ميانمار يصل تايلاند اليوم

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وصل رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج، إلى تايلاند اليوم الخميس؛ لحضور قمة إقليمية، في زيارة خارجية نادرة في الوقت الذي تتعافي فيه بلاده من زلزال مدمر أودى بحياة الآلاف.

ويرفض معظم الغرب الجنرال هلاينج بسبب قيامه بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا التي كانت تترأسها أون سان سو تشي وأعمال القمع اللاحقة.

ولم يُسمح له بالمشاركة في اجتماعات منظمة رابطة جنوب شرق آسيا منذ أن سيطر الجيش على السلطة في فبراير 2021.

ويعد هلاينج، واحدا من العديد من المسئولين الإقليميين الذين يزورون بانكوك لحضور قمة لمدة 3 أيام في منطقة خليج البنجال.

واستقبل هلاينج، في المطار وزير العمل التايلاندي بيبات راتشاكيتبراكارن.

ومن المتوقع أن يحضر عشاء رسميا لقادة الدول السبعة الأعضاء في مبادرة خليج البنجال للتعاون الفني والاقتصادي متعدد القطاعات، التي تضم تايلاند وميانمار وبنجلاديش وبوتان والهند ونيبال وسريلانكا.