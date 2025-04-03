السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للغارات الإسرائيلية، التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في سوريا، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، رفضهم القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على سوريا، ليل‭ ‬الأربعاء، وقالت إن الهجمات بمثابة تحذير للحكومة الجديدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيطر على أراض في جنوب غرب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أن قواته قتلت عددا ممن وصفهم بـ"المسلحين" الذين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية العاملة في تلك المنطقة خلال الليل.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الغارات الجوية التي وقعت مساء الأربعاء، "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".

وأضاف كاتس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك ضد التهديدات لأمنها، محذرا الحكومة السورية من أنها "ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".