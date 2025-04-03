كيف تفاعلت دول العالم مع رسوم ترامب الجمركية؟

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند، ردود فعل عالمية، انتقدت القرار، وحذرت من مخاطره.



وزارة التجارة الصينية: قرار واشنطن مثال نموذجي على التنمر الأحادي، وبكين ستتخذ إجراءات مضادة.

رئيسة المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "ضربة قوية للأعمال والمستهلكين في جميع أنحاء العالم". مستعدون للتفاوض ونحضر إجراءات مضادة.

الحكومة البرازيلية: الرسوم تعد انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية، ونتعهد بحماية صناعيينا.

رئيس وزراء كندا: سنرد بإجراءات مضادة على الرسوم الأمريكية.

وزارة التجارة البريطانية: المملكة المتحدة ستواصل السعي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية وجه باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة ردا على الرسوم، ووصف الوضع بأنه "بالغ الخطورة".

الحكومة اليابانية: الخطوة الأمريكية "مؤسفة"، وأبلغنا واشنطن رسميا بموقفنا، ونطالب بشدة بمراجعة الرسوم.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني: فرض الرسوم الجمركية هو إجراء خاطئ لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة أو أوروبا.

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو: الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب تعتبر "موتا لليبرالية الجديدة".