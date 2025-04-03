أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، اليوم الخميس، أن إسرائيل دمرت مركزا صحيا في بلدة الناقورة اللبنانية القريبة من الحدود، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بهجومين منفصلين بطائرتين بدون طيار في الجنوب رغم سريان وقف لإطلاق النار.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من استشهاد أربعة أشخاص، من بينهم القيادي في حزب الله حسن بدير ونجله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحزب الله منذ 27 نوفمبر، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأفادت الهيئة الصحية الإسلامية بوقوع ثلاث غارات عدوانيّة، فجر الخميس، على المركز المستحدث للدفاع المدني التابع لها في الناقورة، ما أدّى إلى "تدميره بشكل كامل وتضرّر سيارتي إسعاف وإطفاء… دون وقوع إصابات بين المسعفين".

ودعت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إلى التحقيق في هجمات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها جرائم حرب.

واستهدفت إسرائيل مرارا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية، متهمة إياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.

وقرب مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، استهدفت طائرة بدون طيار إسرائيلية سيارة ما أدّى إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأعلنت الوكالة بعد ساعات عن إصابة شخص ثالث بجروح جراء استهداف طائرة بدون طيار إسرائيلية سيارة في بلدة علما الشعب القريبة من الحدود أيضا، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات خصوصا على جنوب لبنان وشرقه تقول إنها ضد أهداف عسكرية لحزب الله.