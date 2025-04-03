اليابان: الرسوم التي فرضها ترامب تعد أمرا مؤسفا للغاية

قالت اليابان، اليوم الخميس، إن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية تعد أمرا "مؤسفا للغاية"، مضيفة أن الحكومة في طوكيو تحث واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحفيين اليابانيين: "من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية قرارها بفرض رسوم تبادلية، حتى بعدما أعربنا عن مخاوفنا على عدة أصعدة، وطالبنا الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن ما إذا كانت الرسوم متوائمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة".

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أصدر أوامره للوزراء بدراسة التداعيات المحتملة للرسوم الجديدة على البلاد.