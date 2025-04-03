تراجع البورصات الآسيوية بعد إعلان ترامب عن زيادات هائلة في الرسوم الجمركية

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انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأمريكية اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السلع من مختلف أنحاء العالم.

وانخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة تزيد عن 4ر3%، لكنه تعافى قليلا. وكان منخفضا بنسبة 9ر2% عند 52ر34699.

وقال ترامب إنه فرض "رسوما جمركية متبادلة" بنسبة 24% على اليابان، واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25%. وهبط مؤشر كوسبي المرجعي بنسبة 9ر1% بعد الافتتاح، ليصل إلى 30ر2459.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 8ر1% ليصل إلى 10ر7793.



أما العقود المستقبلية لمؤشر إس آند بي 500 فانخفضت بنسبة 3%، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي 2%، مما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأمريكية إلى العمل يوم الخميس.

وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت يوما مضطربا آخر يوم الأربعاء قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية المعروفة بـ "يوم التحرير".