الصحة العالمية ترحب بإعلان السويد مشاركة مليون جرعة أسترازينكا مع مرفق كوفاكس

رحبت منظمة الصحة العالمية وعلى لسان مديرها العام الدكتور تادروس أدهانوم -فى بيان وزعته اليوم الاثنين في جنيف- بإعلان حكومة السويد مشاركة مليون جرعة من لقاح أسترازينكا، وذلك لتوفير اللقاحات المنقذة للحياة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا في البلدان منخفضة الدخل.

ودعا تادروس -الذي التقى اليوم بمقر المنظمة الدولية في جنيف بوزير التعاون الإنمائي السويدي بير أولسن فريدا- البلدان إلى القيام بمبادرات مثل السويد لتسريع طرح اللقاحات على مستوى العالم.

وقالت الصحة العالمية إن مرفق كوفاكس -الذي تقوده لضمان الوصول العادل إلى لقاحات كورونا لجميع البلدان- يحتاج وبشكل عاجل إلى 20 مليون جرعة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، وذلك لتغطية الانقطاعات في الإمدادات الناتجة عن زيادة الطلب على اللقاحات في الهند، وهي المورد الرئيسي للقاح استرازينكا للمرفق.

وأشار مدير عام المنظمة إلى أن مثل الدعم السويدي سيضمن أن الأشخاص في البلدان المعرضة للخطر، خاصة فى إفريقيا سيكونوا قادرين على تلقى جرعتهم الثانية من خلال مباردة كوفاكس.