بيرو تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 11 ألفًا و553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيرو، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و810 آلاف و998 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم /الإثنين/- بأنه تم تسجيل 649 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و126 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و663 ألفا و307 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بيرو، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 622 ألفاً و662 شخصا.