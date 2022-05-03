كاستيلو: تعاهدنا على الفوز بالسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

أكد عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أن معسكر المغرب سيكون مؤثرًا بالإيجاب على الجميع قبل خوض منافسات بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، اللتين تقامان في النيجر خلال الأيام القادمة.

وأوضح كاستيلو أن اللاعبين تعاهدوا منذ اليوم الأول على القتال للفوز بالسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن فريق رجال يد الأهلي يدخل المعسكر في حالة تركيز شديد للغاية، من أجل الفوز ببطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وكانت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وضمت المجموعة الثانية فرق: الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانوا بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏