إطلاق 36 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أسبوع ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 36 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 4 إلى 11 مايو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 4 و5 مايو بمنطقتي العدوى مركز إدفو شرق محافظة اسوان، والجفيرة - زاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى استمرار عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى إطلاق قافلة طبية يومي 6 و7 من شهر مايو، بمنطقة وردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وإطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق الشيخ أحود، مركز إسنا محافظة الأقصر، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، وكفر مروان مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والجزيرة الخضراء مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وصلاح الدين مركز التحرير محافظة البحيرة، والمظاطلي مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك في يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

وأكد إطلاق 3 قوافل طبية يومي 8 و9 مايو، بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، ودكران مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والقراريش مركز كوم امبو محافظة أسوان، وإطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة المنشية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومركز طب العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، وشارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، ونوسا الغيط مركز أجا محافظة الدقهلية، والنجيلة كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك يومي 9 و10 من شهر مايو.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 10 و11 مايو، في مناطق سلام بمحافظة أسيوط، ومرسي حميرة وحدربة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وابني بيتك حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وأولاد عبدالله مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والخاشعة مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وكفر الحمام مركز بنها محافظة القليوبية.

وتابعت الصادق: "سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 11 و12 مايو، في مناطق جزيرة شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا، والدناقلة مركز المنشاة محافظة سوهاج، ومركز طب الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، ومليحة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والتضامن مركز سمسطا محافظة بني سويف، والبحيرة مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وتجمعات أبو مزهود - القطراني مركز الضبعة محافظة مطروح، والحاج سلام مركز فرشوط محافظة قنا، ومركز شباب الخواطرة بحي الجناين محافظة السويس، وادي فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وأبو سعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية.