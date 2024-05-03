 الأهلي ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة - بوابة الشروق
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الأهلي ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة

محمد جلال
نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 8:21 م

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، مرانه استعدادًا لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

كما عقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق ‏رصيده إلى 24 نقطة.‏


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