مولر يوجه رسالة هامة لجماهير بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

تعادل نادي بايرن ميونخ مع نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي بهدفين لكل فريق، وذلك لحساب منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وتأجل بذلك حسم هوية المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى لقاء العودة الذي سوف يلعب الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

ووجه توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونخ، التحية لجماهير فريقه التي تواجدت بكثافة في ملعب أليانز أرينا، وذلك من أجل تشجيع الفريق البافاري.

وأكد مولر عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، أن لاعبي بايرن ميونخ سوف يقدمون كل ما في وسعهم للتأهل أمام ريال مدريد على البرنابيو.

وقال مولر: «مازلت منبهرًا بالأجواء الرائعة التي سادت الملعب خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. شكرًا جزيلًا لجميع مشجعي بايرن ميونخ على ذلك».

وأتم مولر في حديثه: «الوضع في المحطة الثانية واضح. يتأهل الفائز. وبالتالي فإن اللعبة لها طابع المباراة النهائية. يوم الأربعاء لدينا الفرصة لتحقيق حلم الطفولة والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. سنقدم كل شيء من أجل ذلك».

ويحتاج بايرن ميونخ إلى الفوز بأي نتيجة على ريال مدريد، وذلك من أجل الوصول إلى المباراة النهائية التي سوف تلعب على ملعب ويمبلي.