حورية فرغلي : ردود الأفعال على مسلسل «مملكة الغجر» إيجابية

أكدت الفنانة حورية فرغلي ، أن ردود الأفعال على مسلسلها الرمضاني "مملكة الغجر" إيجابية.. مشيرة إلى أن المسلسل يقدم عالما جديدا وثريا ومليئا بالتفاصيل وهو عالم الغجر.

وقالت فرغلي ، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين ، إن شخصية "ياسمينا" التي تقدمها بالمسلسل تمر بالكثير من التغييرات فهي فتاة من الغجر تربت على يد خالتها والتي تقدمها الفنانة فيفي عبده، لافتة إلى أن المسلسل يطرح حياة الغجر بشكل جديد وملفت للانتباه.

وأضافت أن الدور الذي تقدمه، جديد ومختلف فهي شخصية متمردة وقوية أيضا وتقوم لأول مرة ببعض الرقصات الغجرية التي تدربت عليها ، موضحة أن تقديم فتاة غجرية ليس أمرا سهلا، وقد تدربت على اللهجة من أجل إتقانها، فكان المدرب يعلمها لغة وطريقة الغجر في التعامل لكونها حياة جديدة ومختلفة تماما عنها.

وأكدت حورية فرغلي أن هناك منافسة قوية في موسم رمضان الحالي رغم الأعمال القليلة لأن الإنتاج قوي ، بالإضافة إلى أن هناك أعمالا معروضة خارج موسم رمضان وهذه الأعمال حققت نجاحا كبيرا أيضا.

ورأت فرغلي أن الفنان لا بد وأن يسعى ليكون مختلفا لا أن يسير على الخطوات نفسها، فالأمر ممتع للغاية في تحقيق نقلات وتجارب مختلفة، مشيرة إلى أنها لا تحب أن يتم حبسها في نمط واحد من الأدوار، بالإضافة لأنها تسعى دائما لتقديم شخصيات بعيدة عن شخصيتها في الواقع وتغير في اختياراتها من خلالها.

وتدور أحداث المسلسل حول (ياسمينا) وهي فتاة تعيش في ربع الغجر ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم فتقوم بالزواج من (رؤوف) شاب من خارج الربع والهرب معه ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة فيأخذها الرجل الذي صدمها للعيش معه هو وعائلته حتى يتم الوصول إلى أهلها.

ويشارك في بطولة "مملكة الغجر" سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، من تأليف محمد الغيطى ، وإخراج عبد العزيز حشاد.