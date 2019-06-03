إنقاذ 85 مهاجرا شرق طرابلس

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي (الزورق أوباري) يوم الأحد من إنقاذ 85 مهاجرا غير نظامي بينهم 5 نساء، ومثلهم من الأطفال، كانوا جميعا على متن قارب مطاطي وصفته البحرية بالمتهالك على بعد 74 ميلا شمال غرب مدينة الخمس، شرق طرابلس.

وبحسب بيان صحفي نشره صباح اليوم الاثنين مكتب الإعلام بالبحرية الليبية فقد كان ضمن المهاجرين 37 سودانيا، و 13 بنغاليا، و 12 ليبيا، و 8 صوماليين، بالإضافة إلى 5 مصريين ومثلهم من تشاد، و 3 من بوركينافاسو، و2 من النيجر.

وأكد المكتب نقل المهاجرين لنقطة إنزال الخمس، ومنها إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس، بعد تقديم ما يلزم من مساعدات للمهاجرين.