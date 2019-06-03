الصادرات والواردات: 433 مليون دولار قيمة صادرت أهم 20 سلعة غذائية خلال أبريل الماضي

ذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إجمالي قيمة أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال أبريل الماضي بلغ 433 مليون دولار.

وذكرت الهيئة - في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين - أن الحمضيات الطازجة أو المجففة تصدرت القائمة، تلاها في المرتبة الثانية صادرات البطاطس الطازجة أو المبردة، وفي المرتبة الثالثة البصل والثوم الطازج أو المبرد، ثم دقيق القمح أو الخليط، والفواكه والأثمار القشرية غير المطبوخة أو المطبوخة والجبن.

وأوضح التقرير أن الخضر غير المطبوخة أو المطبوخة، احتلت المرتبة العاشرة من حيث أهم 20 سلعة غذائية مصدرة تلاها الشيكولاتة، ثم بقايا صناعات النشا وبقايا مماثلة، وسكر القصب أو البنجر، ثم النباتات وأجزاؤها، وعصير الفواكه، والخضر المحفوظة مؤقتا، والخضر المحضرة غير مجمدة، يليها التبغ، والمحضرات الغذائية، ثم الخضر المجمدة. وجاء الخبز وغيره من منتجات المخابز، والفول السوداني في نهاية القائمة.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أبريل الماضي بلغت 897 مليون دولار، تصدرتها الزيوت النفطية المصنعة قائمة هذه السلع، تلتها الأسمدة النيتروجينية، وشاشات وأجهزة العرض، والذهب، والأسلاك والكابلات، تلتهم في القائمة البدل والجواكت، والبوليمرات الإيثلين، ثم البولي أسيتالات، والقمصان، ومخاليط المواد العطرية، والبوليمرات بروبلين، ثم الأثاث، والمنتجات المسطحة المرققة بالأسطوانات، والألياف من زجاج، والألواح والصفائح وأغشية الأقلام، ثم القطن غير المندوف ولا الممشط ، والنشادر.

وجاء في نهاية القائمة الفوط والواقيات الصحية، والمساحيق والرقائق من الألومنيوم، وأحجار نصب وبناء.