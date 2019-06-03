الحوثيون يعلنون استهداف معسكر للقوات الحكومية جنوب اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين، مساء الأحد، استهداف معسكر للقوات التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، بمدينة عدن جنوبي اليمن، بطائرة من دون طيار.

وقال يحيى سريع، الناطق باسم الجيش الموالي للحوثيين في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية، إن سلاح الجو المسير يؤكد حدوث انفجار في معسكر رأس عباس بعدن، جراء قصفه بطائرة من طراز "قاصف تو كي".

وأشار سريع إلى أنه بعد عملية الليلة في عدن "ليس هناك مكان آمن لقوى الغزو والاحتلال (قوات التحالف العربي) سواء في داخل اليمن أو خارجه".

وتابع :"كان على العدو استيعاب دروس قاعدة العند، ولكن استخفافهم بالعقل اليمني سيوصلهم إلى الجحيم، وبنك الأهداف يتسع".

من جانبها أعلنت القوات الحكومية أن الدفاعات الجوية التابعة لها أسقطت الطائرة التي أطلقها الحوثيون أثناء تحليقها في سماء المعسكر، غربي مدينة عدن، دون التسبب بوقوع أضرار مادية وبشرية.

وتخضع مدينة عدن التي أعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، تحت سيطرة القوات الحكومة اليمنية مسنودة بقوات التحالف العربي.