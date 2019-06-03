«تضامن المنيا» تواجه الزيادة السكانية بعروض مسرحية للتوعية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، احتفالية "مسرح الشارع" بمركز بني مزار، والتي تأتي في إطار إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الذي أكد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ التكليفات الرئاسية الهادفة لخلق جيل واع ومثقف قادر على تحمل أعباء الوطن والعمل على تقدمه في شتى المجالات.

جاء ذلك بالتعاون بين مديرية التضامن وعدد من الجمعيات الأهلية، وبحضور أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد يونس المنسق الميداني المركزي للمشروع بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتنفيذ عروض مسرحية في إطار كوميدي على مستوى 10 محافظات، هي الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، حيث تهدف تلك المبادرة لنشر التوعية بين أفراد المجتمع خاصة والأسر بشكل عام من أجل البدء في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتضمنت الاحتفالية فقرة تنورة لجذب انتباه الجمهور، بالإضافة إلى عدد من الفقرات التمثيلية في إطار كوميدي عن التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وضرورة التعاون الهادف بين الأسر المختلفة والدولة من أجل العمل على تحقيق التنمية الشاملة.