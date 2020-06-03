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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد تظاهر مئات الأشخاص أمام مكتب دبلوماسي أمريكي في تل أبيب، احتجاجًا على مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد.

ورفع المشاركون في هذه المظاهرات لافتات مناهضة للعنصرية والعنف، مرددين هتافات تتطالب بالعدالة لأصحاب البشرة السمراء.

وقُتل الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الأسبوع الماضي في مينيابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد ركع ضابط شرطة على رقبته لأكثر من ثماني دقائق.

وأثار الحادث المروع العديد من الاضطرابات في الولايات المتحدة، لتمتد وتشمل جميع أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجًا على المعاملة الوحشية لأصحاب البشرة السمراء.