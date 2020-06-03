حمدي عد العزيز: سددنا مستحقات متراكمة للشركاء الأجانب بقيمة 3.6 مليار دولار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بقطاع البترول منذ توليه الحكم وفق رؤية ثاقبة، ما ساعد على عودة الاستقرار للقطاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أية مشكلة في توفير منتجات البترول والغاز للسوق المحلي أو القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ الخمس سنوات الأخيرة، ذاكرًا أن الدولة كانت تستورد الغاز سنويًا بقيمة 2 مليار دولار، بجانب منتجات الزيت الخام.

وذكر أن مصر ملتزمة خلال هذه الفترة باتفاقياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تسديد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والتي وصلت إلى 3.6 مليار دولار.

وأعلنت وزارة البترول، اليوم الأربعاء، عن كشف بترولي جديد في منطقة أبوسنان في الصحراء الغربية، على عمق 14400 قدم في طبقة الخريطة الجيولوجية.