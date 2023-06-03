مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ يزور الصين ونيوزيلندا

يزور مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتينبرينك، الصين ونيوزيلندا خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن كريتنبرينك سيناقش، خلال زيارته لبكين، القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية، بمشاركة مديرة شئون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي الأمريكي سارة بيران.

وبعد ذلك، سيزور مساعد وزيرة الخارجية، مدينة أوكلاند في نيوزيلندا؛ حيث سيتحدث مساعد وزيرة الخارجية كريتنبرينك، في مؤتمر معهد نيوزيلندا للشئون الدولية.

وفي ويلينجتون، سيشارك كريتنبرينك في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا لمناقشة القضايا التي تؤثر على كلا البلدين، مثل تغير المناخ والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي والأمني والالتزام المشترك تجاه المحيط الهادئ.