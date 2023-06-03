احتجزت السلطات الإيطالية، بشكل مؤقت، سفينتي إنقاذ بحريتين ألمانيتين، هما «ماري جو» و«سي آي 4»، بعد أن نقلت طواقم من منظمتي الإغاثة عدة مهاجرين إلى إيطاليا يوم الجمعة.

وقال خفر السواحل الإيطالي، في بيان، إن عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط انتهكت قانونا ينص على أنه بعد أي عملية إنقاذ، يجب الاقتراب من الميناء على الفور بدلا من القيام بالعديد من عمليات الإنقاذ، مؤكدا أنه يتعين على السفن أيضا الالتزام بتعليمات الرسو الصادرة عن السلطات.

وأفاد طاقم السفينة "ماري جو"، بأنه أنقذ 37 مهاجرا من محنة في البحر ورست سفينتهم في جزيرة لامبيدوزا بين صقلية وشمال إفريقيا رغم أن السلطات الإيطالية كلفتهم بالذهاب إلى ميناء تراباني.

ونظرا للرحلة الطويلة إلى تراباني، قرر الطاقم بدلا من ذلك التوجه إلى لامبيدوزا، لضمان وصول أسرع لرعاية المهاجرين، بحسب ما أفادوا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأنقذت السفينة «سي آي 4» 49 شخصا شخصا ونقلتهم إلى أورتونا، وهي مدينة ساحلية على ساحل البحر الأدرياتيكي ، صباح الجمعة.

وكانت السفينة قد أنقذ 17 شخصا من البحر يوم الأحد الماضي و32 آخرين يوم الأربعاء ونفذوا عدة مهمات.

واتهم خفر السواحل السفينتين بانتهاك القانون واحتجز سفينتهيما.