الوادي الجديد: بدء تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

أعلن بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بدء تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، تحت شعار "رياضتك صحتك وهنجيلك لحد باب بيتك".

وأكد تنفيذ أولى فعاليات المشروع في حي الأمل بمدينة الخارجة، بمشاركة نحو 150 شابا وفتاة من أبناء الحي.

وقال إن تنفيذ المشروع يعتمد على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية، وينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع، ويتضمن أنشطة رياضية مُختلفة، مثل المشي، والجري، والتمرينات الرياضية، ويجري توفير أدوات التدريب والوسائل الرياضية.

وأضاف أن مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، يعمل على التشجيع نحو ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية الشباب والأطفال، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة؛ لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

وأوضح "شوقي"، أن البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ويقام كل يوم جمعة في أماكن مختلفة؛ لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة في الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، لتحقيق أكبر مشاركة، وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع، بدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.