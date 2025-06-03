في جولة ميدانية مفاجئة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة المحلة الكبرى، تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عددًا من المشروعات الحيوية وأعمال التطوير الجارية بنطاق المدينة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية في المدن والمراكز.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف هواش، المشرف العام على المشروعات، واللواء وائل زغلول، رئيس مركز ومدينة المحلة، والأستاذ وليد الحلواني، رئيس حي ثان المحلة، والأستاذ محمد سمير، رئيس حي أول المحلة.

إزالة الإشغالات من نفق الشون ومعالجة تسريبات المياه

بدأت الجولة بتفقد نفق الشون، حيث وجّه المحافظ بإزالة جميع الإشغالات داخله ومحيطه بشكل فوري، مشددًا على ضرورة خلو المنطقة من أي عوائق لضمان انسياب الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين. كما أمر باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة تسربات المياه داخل النفق ومنع تكرار المشكلة.

متابعة تطوير شارع الجلاء: شريان مروري يخدم آلاف المواطنين

تضمنت الجولة تفقد أعمال تطوير شارع الجلاء، أحد أهم المحاور المرورية بالمحلة الكبرى، والذي يمتد من شارع البحر حتى طريق كفر الشيخ مرورًا بعدد من الشوارع الحيوية مثل شكري القوتلي ومحب ودمرو، بطول نحو 1700 متر وبمتوسط عرض 16 مترًا. وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير لا تقتصر على الرصف السطحي، بل تشمل إحلال وتجديد كامل للبنية التحتية لضمان استدامة الطرق والحد من الأعطال، ضمن خطة شاملة لتحديث شبكة الطرق والمرافق بالمدينة.

محور جديد لربط شارعي محب والسلام عبر نادي البلدية

كما تابع المحافظ أعمال رصف شارع نادي البلدية بحي أول المحلة، والذي يُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شارعي محب والسلام، ويُعد بديلًا موازيًا لشارع الجلاء، ما يسهم في تخفيف الضغط المروري داخل المدينة. وأكد الجندي الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية بطول 450 مترًا وعرض 12 مترًا، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة لفتح محاور مرورية بديلة تُسهم في تحسين حركة السير.

تطوير كورنيش المحلة: نقلة حضارية تربط المدينة بالمنطقة الصناعية

وفي نطاق حي ثان، تفقد المحافظ أعمال رصف الطبقة السطحية بكورنيش المحلة الكبرى، في المسافة الممتدة من كوبري السلخانة وحتى طريق محلة أبو علي، بطول 480 مترًا وعرض 8 أمتار. ولفت إلى أن الكورنيش يمثل مشروعًا استراتيجيًا يربط بين المنطقة الصناعية وطريق (المحلة – المنصورة)، كما يُعد متنفسًا حضاريًا لأهالي المدينة، ويتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة التنفيذية المختصة.

رفع القمامة والإشغالات وتحسين الإضاءة والنظافة

كما شملت الجولة عددًا من شوارع حي أول وثان المحلة، حيث وجّه المحافظ برفع القمامة والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الشوارع، ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رسالة حاسمة من المحافظ: لا تهاون مع التقصير

وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على أنه لن يسمح بأي تراخٍ أو تقصير من أي جهة مسؤولة عن تقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمحلة الكبرى، قائلًا:

"المحلة ليست مجرد قلعة للصناعة، إنها رمز للعمل والإنتاج في عروس الدلتا، ويجب أن تعكس شوارعها وأحياؤها هذه المكانة. لن أسمح بوجود أي إشغالات أو مشكلات تسيء لصورة المدينة أو تعيق حركة المواطنين."