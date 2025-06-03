إسرائيل تقرر إبعاد سائحتين سويدية وآيرلندية لتضامنهما مع الفلسطينيين

• واتهمتهما بدخول منطقة تدريب عسكري قرب مستوطنة أفيغيل جنوب الضفة الغربية المحتلة..

قررت السلطات الإسرائيلية إبعاد سائحتين إحداهما سويدية والأخرى آيرلندية بسبب تضامنهما مع الفلسطينيين ضد الانتهاكات التي ترتكبها تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية بمنشور على منصة "إكس" الثلاثاء، إنها أوقفت بالتعاون مع الجيش نهاية الأسبوع سائحتيْن دخلتا منطقة تدريب عسكري قرب مستوطنة أفيغيل بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الشرطة أن سلوك السائحتين "خرق لأمر عسكري"، وذكرت أن "إحدى الموقوفتين معروفة كناشطة مناهضة لإسرائيل في الخارج".

ولفت البيان إلى إبعاد السائحتين عن الضفة الغربية لمدة 15 يوما وإصدار قرار بترحيلهما، و"وافقت إحداهما على القرار، بينما تعتزم الثانية تقديم التماس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إحداهما من السويد والأخرى من ايرلندا.

وقررت إسرائيل في الأشهر الماضية منع دخول العديد من السياح والسياسيين، بمن فيهم برلمانيين، من عدة دول بحجة دعم الموقف الفلسطيني الرافض للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة واعتداءات المستوطنين واجتياحات الجيش لمناطق بالضفة الغربية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.



