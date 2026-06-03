المئات يحتجون على وصول سفينة سياحية إسرائيلية إلى ميناء يوناني

تظاهر المئات من الأشخاص في ميناء بيرايوس اليوناني صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على وصول السفينة السياحية الإسرائيلية كراون إيريس، بحسب صحيفة إيفسين اليونانية.

ودعت المنظمات اليسارية والنقابات العمالية وجماعات التضامن إلى المسيرة.

واحتج المتظاهرون على أفعال إسرائيل في قطاع غزة وطالبوا بقدر أكبر من الدعم للسكان الفلسطينيين.

وخلال موسم السفن السياحية في الصيف الماضي، كانت السفينة كراون إيريس هدفا لاحتجاجات مماثلة في عدة مناسبات في الموانئ اليونانية خلال رحلاتها عبر بحر إيجة.

ومضت المسيرة في بيرايوس بشكل سلمي لحد كبير، بحسب تقارير وسائل الإعلام اليونانية. وكانت الشرطة متواجدة بأعداد كبيرة للحيلولة دون أي اضطراب محتمل.

تعد المظاهرات موضوعا مثيرا للجدل في اليونان. وفي حين أن المشاركين يريدون جذب الانتباه إلى الوضع في فلسطين، يحذر المنتقدون من تداعيات محتملة على السياحة. كما يشددون على أنه يجب عدم تحميل السياح الإسرائيليين المسؤولية بشكل جماعي على سياسات حكومتهم.