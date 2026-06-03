القيادة المركزية الأمريكية: التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية وتنفيذ ضربات دفاعية في قشم

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية وقوات الحلفاء تصدت لما وصفته بـ "السلوك الإيراني العدواني"، خلال عمليات عسكرية جرت في 2 يونيو، شملت إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية محدودة.

وقالت القيادة، في بيان عبر منصة إكس، إن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أُطلقت من إيران، إلى جانب تنفيذ ضربات على موقع عسكري في جزيرة قشم، ردا على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه دول مجاورة، إلا أن بعضها فشل في الوصول إلى أهدافه، حيث سقط صاروخان كانا متجهين نحو الكويت قبل بلوغهما الهدف أو تحطما في مسارهما، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية أسقطت أيضًا ثلاث طائرات مسيّرة هجومية إيرانية كانت تستهدف مدنيين في المياه الإقليمية، مؤكدة تنفيذ ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية في جزيرة قشم.

وأكدت القيادة المركزية أنه لم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى، مشددة على أن القوات تظل في حالة جاهزية دائمة للتصدي لأي تهديدات، خاصة خلال فترة وقف إطلاق النار الجارية.