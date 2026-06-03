رئيس لبنان يؤكد تضامنه مع الكويت والبحرين ويدعو إلى تجنيب المنطقة تبعات الهجمات الإيرانية

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين واستهداف مطار الكويت الدولي، معتبرًا انه يشكل انتهاكًا لسيادة البلدين الشقيقين، وخرقًا لمبادئ القانون الدولي.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أكد عون تضامنه مع الكويت والبحرين، داعيًا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.

وشنت إيران عدة هجمات استهدفت الكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، وذلك استمرارًا للهجمات على دول الجوار في الخليج العربي.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في المملكة».

وأكدت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم، تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب «T1» بمطار الكويت الدولي، نتيجة عدوان إيراني.

وأشار البيان إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في المبنى ومقتل شخص وإصابة عدد آخر من الأشخاص، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة والتأكد من جاهزية مطار الكويت الدولي لاستئناف عملياته التشغيلية.