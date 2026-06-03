تونس: السجن مدى الحياة لقيادات بحركة النهضة في قضية الجهاز السري

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أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة تصل إلى السجن مدى الحياة ضد قيادات بحركة النهضة في القضية المرتبطة بـ"الجهاز السري" للحركة.

وتراوحت الأحكام وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء ليل الثلاثاء/الأربعاء عن مصدر قضائي، بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة عشر سنوات.



ويحقق القضاء في الجهاز السري منذ عام 2022 بعد تحريك دعوى قضائية من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013.

وشمل التحقيق العشرات من الكوادر الأمنية وقيادات سياسية بحركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة مع أحكام إضافية بالسجن تصل إلى 30 عاما.

ومن بين الموقوفين أيضا نائب رئيس الحركة علي العريض الملاحق أيضا في قضايا أخرى.



ويواجه الموقوفون تهما بـ"تكوين وفاق إرهابي" له علاقة بالجرائم الإرهابية.



وتنفي حركة النهضة التهم وتقول إن الدعوى القضائية ذات طابع سياسي.