أعلن حزب (البديل من أجل ألمانيا) أنه لا يثق في صلاحية وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال يورج مويتن، زعيم الحزب وعضو البرلمان الأوروبي، مساء الثلاثاء:" بالتأكيد يمكن لنا أن نتسامح مع اختيار رئيس للمفوضية مسيحي ديمقراطي طالما كان محافظا وأغلق طرق الهجرة وتصدى لمحاولات الاتحاد الأوروبي استباحة الحق في الحصول على مزيد من الصلاحيات".

وأضاف أن مثل هذه الأمور ليست منتظرة من فون دير لاين "فهي ستفشل في هذه المهمة في المستقبل المنظور كما فشلت كوزيرة للعمل ووزيرة للدفاع".

وقال مويتن إن المفوضية ستصبح " غير صالحة للملاحة مثل سفينة جورش فوك" وذلك في إشارة إلى سفينة التدريب التابعة للجيش الألماني والتي تواجه تعثرا في العودة إلى الخدمة.

ورأى مويتن أن الشيء الإيجابي في تسمية فون دير لاين هو فشل مبدأ قصر اختيار المناصب القيادية على المرشحين الرئيسيين للأحزاب، وهو المبدأ الذي تناصره المستشارة انجيلا ميركل.

من جانبها، قالت بياتريكس فون شتورش، النائبة في البرلمان الألماني عن حزب البديل إن هذا المبدأ كان يمثل " خداعا للناخبين".