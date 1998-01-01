أحكام مطولة بالسجن بحق مدانين في هجوم إرهابي استهدف جامعة في كينيا

أصدرت محكمة في كينيا، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن بحق 3 رجال لمدد تتراوح بين 41 عامًا والسجن مدى الحياة، لدورهم في الهجوم الذي استهدف جامعة كينية في عام 2015 وأسفر عن مقتل 148 شخصًا، على الأقل.

وتلقى راشد تشارلز مبيريسيرو حكما بالسجن مدى الحياة، بينما صدر حكمان بالسجن 41 عامًا بحق كل من محمد علي عبد القادر وحسن عدن حسن.

وأدين الثلاثة الشهر الماضي بارتكاب عمل إرهابي، والتآمر لارتكاب عمل إرهابي والانضمام إلى حركة الشباب الإرهابية.

ووفقا لوثائق المحكمة، كان اثنان من الثلاثة على اتصال دائم بمنفذي الهجوم، وتم العثور على الثالث مختبئا في سكن للطلبة بالحرم الجامعي.

ونفذ أربعة مسلحين الهجوم في عام 2015، حيث اقتحموا حرما جامعيا في جاريسا ، التي تقع على مسافة 350 كيلومترًا شمال شرق العاصمة نيروبي. ولقي منفذو الهجوم حتفهم أيضا أثناء الحصار.

وكان هذا ثاني أكثر الهجمات دموية في كينيا على الإطلاق، بعد الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في البلاد في عام 1998.

وتشن جماعة الشباب الصومالية ذات العلاقة بتنظيم القاعدة، هجمات منتظمة في كينيا المجاورة. ونفذت الجماعة هجوما في عام 2013 استهدف مركز "ويستجيت" للتسوق بالعاصمة نيروبي.

وفي وقت سابق الاسبوع الجاري، استهدف إرهابيون فندقا فخما في المدينة بهجوم أودى بحياة 20 شخصا.