وفجر إرهابي يدعى أيمن السميري، نفسه في تونس العاصمة ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحسب إذاعة موزاييك إف إم.



وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء يوم الثلاثاء القضاء على عنصر ارهابي كان يحمل حزاما ناسفا في منطقة حي الانطلاقة غرب العاصمة.



وأوضحت الوزارة في بيان أن "العنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تم القضاء عليه من قبل العناصر الأمنية دون وقوع أضرار في صفوف العناصر الأمنية بشرية".



وكان المتحدث باسم الوزارة سفيان الزعق، قال في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة إن السميري /23 عاما/ كان محل تفتيش ومطاردة من قبل الأمن ونشرت بشأنه الوزارة أمس الأول الاثنين منشورا للمواطنين من أجل الإبلاغ عنه.



وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات الأمنية تمكنت ليل الثلاثاء/الأربعاء من القضاء على إرهابي في شمال غربي العاصمة التونسية.



وأكد الزعق في تصريح لإذاعة موزاييك أن "الوحدات الأمنية قامت بمطاردة الإرهابي أيمن السميري في حي الانطلاقة".



وأفادت موزاييك بأن السميري كان يرتدي حزاما ناسفا وتمكنت من محاصرته، ثم أطلقت النار صوبه ما أدى إلى تفجيره.



ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث في الحي الشعبي القريب من سوق ومحطة المترو، وطوقته بالكامل.



وتأتي العملية بعد تفجيرين بوسط العاصمة الخميس الماضي تبناهما تنظيم داعش، أحدهما بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي والآخر في مدخل مقر أمني لمكافحة الإرهاب (القرجاني) خلفا قتيلا في صفوف الأمن وخمسة جرحى إلى جانب ثلاثة جرحى في صفوف المدنيين.