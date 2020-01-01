إسبانيا تطلق حزمة تحفيز بقيمة 50 مليار يورو لمواجهة آثار تفشى كورونا

خصصت الحكومة الإسبانية 50 مليار يورو (56 مليار دولار) لحزمة تحفيز تستهدف مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الجمعة.

وذكر التقرير أنه سيتم تخصيص 40 مليار يورو للاستثمارات في مجالى التكنولوجيا الصديقة للبيئة والرقمنة كما سيتم استخدام 10 مليارات يورو لدعم الشركات التي تعاني من تداعيات وباء كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد .

وتعد إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء انتشار كوفيد – 19 حيث بلغ عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس 250 ألف شخص وعدد الوفيات 28 ألفا و800 حالة .

وأدى فرض الإغلاق الوطني الصارم مبكرا لمكافحة الوباء إلى انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 2ر5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 8ر21 في المئة في الربع التالى ، مع خسائر تقدر ما بين 10 و 15 في المئة على مدار العام بأكمله.