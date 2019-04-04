رد علي أبو دشيش المستشار الإعلامي لزاهي حواس، على الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن منع عالم الآثار والوزير الأسبق من السفر.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يتحدث عن منع الدكتور زاهي حواس من السفر إلى خارج مصر، وذلك بعد تداول شائعات حول تورطه في قضية عصابة النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وحبسه و18 آخرين على ذمة التحقيقات.

وقال أبو دشيش في تصريحات تلفزيونية، إن ترويج مثل هذه المعلومات يمثل هدمًا لرموز الدولة المصرية وقوتها الناعمة وفق تعبيره، واصفًا من روّج هذه المعلومات بأعداء النجاح وأصدقاء الإله ست.

والإله ست أحد الآلهة المصرية القديمة، وهو إله العواصف والعن، ويقال له ست نبتي، أي ست المنتمى لمدينة نوبت وهو إله الشر في مصر القديمة.

وأكمل أبو دشيش هجومه على مروجي هذه المعلومات بأنهم حزب الفشلة الذين لا ينشغلون إلا بالهجوم على رموز الدولة وفق قوله، واصفًا زاهي حواس بأنها أكثر من أعاد آثار مصر المنهوبة من الخارج، وهو أكثر من يطالب إلى الآن بالقطع الأثرية الفريدة لتعود إلى مصر مثل حجر رشيد وتمثال نفرتيتي وغيرهما.

وأشار إلى أن حواس موجود في روسيا حاليًّا ضمن زيارة تستهدف ترويج السياحة على المستوى العالمي عبر إلقاء محاضرات هناك، مستغربًا تداول ما وصفها بـ"شائعة" منعه من السفر رغم أنه موجود حاليًّا في روسيا.

ولفت أبو دشيش إلى بيان صادر عن وزارة الخارجية، سلّط الضوء على زيارته حواس إلى روسيا ولقائه بوزيرة الثقافة هناك، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل دعاية إيجابية للسياحة المصرية.

يُشار إلى أن بيان وزارة الخارجية صدر مساء الأربعاء، وقال إن إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الاتحادية، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، اجتمعا مع "أولجا ليوبيموفا" وزيرة الثقافة الروسية، وتم مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021-2022، كما تم مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين المقبلين.