محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير 35 عمارة بالمرحلة الثالثة لعمارات الزهور

افتتح اللواءخالد شعيب محافظ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، أعمال تطوير المرحلة الثالثة لعمارات حي الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح بعدد 13 عمارة سكنية، ضمن الانتهاء من إجمالي تطوير عدد ٣٥ عمارة بها نحو 700 وحدة سكنية، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتنفيذ وإشراف الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ومديرية الاسكان بالمحافظة من خلال عدد من شركات المقاولات لأصحابها من مطروح.

شملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة البنية التحتية للعمارات من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي ودهانات وتركيب أرضيات وحوائط ونوافذ وغيرها داخل الوحدة السكنية، مع تغيير الاسقف المتهالكة بالكامل لبعض العمارات، وعمل خزانات مياه ارضية ودش مركزي، بالإضافة الى رصف الشوارع وتنسيق الموقع العام من أعمال التشجير وأماكن انتظار للسيارات وغيرها، وتحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية.

كما تم في المرحلة الثانية افتتاح مركز للشباب وحضانة لخدمة جميع سكان العمارات في إطار توفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.

كما تم افتتاح كوبري العمدة عبد الخالق السنوسي لعبور المشاة أعلى محطة السكة الحديد الى منطقة عزبة السلام للتيسير على أهالي المنطقة،والذى يبلغ طوله العلوي 76 م منها مسافة 7 م مبنى إداري خرساني من 3 أدوار باتجاه شارع المحطة وطابقين في اتجاه منطقة عزبة السلام.

ويتكون جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا، منها وصلة ٣٤ م زنة ٢٧طنا، والوصلة الآخرى بطول ٢١ م زنة ١٨ طنا، بالاضافة إلى وجود 2 أسانسير لكبارالسن وذوى الاحتياجات الخاصة، على ارتفاع٤١ ،٦ م من مستوى قضبان السكة الحديد، وبتكلفة 13 مليون جنيه مع الإنشاء وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح، ومن المقرر اغلاق الفتحات غير المؤمنة لعبور القضبان حرصا على سلامة المواطنين عند الانتهاء من الكوبري.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لأهالي المنطقة مع افتتاح كوبري المشاة العلوي؛ ما سيعمل على تيسير الحركة عبر السكة الحديد وتقليل الحوادث ومنع العبور غير الأمن عبر قضبان السكة الحديد خاصة مع وجود أسانسير؛ للتيسر على المواطنين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.