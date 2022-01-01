رئيس اتحاد الكرة الألماني يرفض منح مكافآت استثنائية لمنتخب السيدات

كشف بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رفضه فكرة منح لاعبات المنتخب الألماني للسيدات أي مكافآت خاصة استثنائية تتعلق بأداء الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022) التي تستضيفها إنجلترا من السادس إلى 31 يوليو الجاري.

وقال نيوندورف /60 عاما/ في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "أكدت دائما أنني لست رئيسا يقول: يجب أن تحصلوا على المزيد.. أثق في الطاقم التدريبي. رأيت اللاعبات والحماس والحافز عليهم، وأعتقد أن الظروف مثالية".

وزار نيوندورف معسكر إعداد الفريق في هيرتسجينوراخ، وقال إنه يثق في اللاعبات وقدرتهن على تحقيق النجاح في البطولة واستعادة اللقب القاري.

ويستحوذ المنتخب الألماني على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد ثمانية ألقاب خلال الـ12 نسخة التي أقيمت من البطولة حتى الآن.

ويستهل الفريق مسيرته في النسخة الجديدة يوم الجمعة المقبل بمواجهة المنتخب الدنماركي، الذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام نظيره الهولندي.

كما يلتقي الفريق نظيريه الإسباني والفنلندي في المباراتين التاليتين في 12 و16 يوليو الجاري على الترتيب.

وأكد نيوندورف: "لست هذا الشخص الذي يقول إن منتخب السيدات يجب أن يصل إلى النهائي أو قبل النهائي وأن أي نتيجة أخرى تعتبر خيبة أمل".

ورغم هذا، قال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد منذ فترة طويلة إن بلوغ الدور قبل النهائي في البطولات الكبيرة هو هدف المنتخبات الألمانية.