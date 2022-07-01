علق روبي فاولر، نجم ليفربول السابق، على تجديد عقد محمد صلاح، مع الريدز، بعد 11 شهرا من إثارة الجدل والشد والجذب بين إدارة النادي الإنجليزي والكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال الفرعون.

وفي مقاله الذي ينشر في صحيفة "ميرور" البريطانية، أبدى فاولر، سعادته بتجديد الفرعون محمد صلاح، عقده مع الريدز لـ 3 مواسم مقبلة، حيث كتب: «قد يكون ليفربول سعيدا بالترحيب بـ 3 سنوات أخرى من محمد صلاح، لكن هذا يعني أنني أقول وداعا لوضعي كأفضل هداف للنادي في الدوري الإنجليزي على الإطلاق».

وأضاف: «لا أقول إنني كنت أصلي كي يغادر هذا الصيف.. لكن! أنا من المعجبين، بالطبع وعائلتي أيضًا، وأعرف مدى سعادتهم لبقاء صلاح، في الواقع أنا سعيد ببقائه، سيكون القراء المنتظمون لهذا العمود قد التقطوا أفكاري بأنني لا أعتبر اللاعبين أساطير لأي ناد، إلا إذا أظهروا بعض الشغف والالتزام الحقيقيين تجاه هذا النادي».

وواصل: «أعلم أنني ربما أنتمي إلى الأقلية، لكنني رفضت دائمًا فكرة أن لويس سواريز وفرناندو توريس هما من أساطير ليفربول، لم يظل أي منهما عالقًا لفترة كافية مع الفريق ليتم اعتبارهما على هذا النحو، لقد شوه كلاهما إرثهما بالطريقة التي تركا بها النادي، حيث بدا كلاهما يائسًا للذهاب واستعدا لإفساد الفريق».

وشدد: «لطالما اعتقدت أن صلاح كان في خطر من القيام بذلك أيضًا، مع الطريقة التي كانت تتأخر بها الأمور بشأن مفاوضات عقده والطريقة التي بدا أن وكيله يثير المتاعب، ولكنه يستحق الإشادة، خلاصة القول أنه أراد البقاء (ربما لتحطيم جميع سجلاتي!) وهذا يخبرني أنه يريد أن يصبح أسطورة لليفربول».

وأتم: «حتى لو كنت مصابًا بالضرر، فقد ذهب ماني، وسيظل صلاح في حاجة إلى تسجيل 11 هدفًا لتحطيم الرقم القياسي الخاص بي!».