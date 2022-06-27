البيت الأبيض: ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها

قال البيت الأبيض إنه يراقب «عن كثب» الوضع في إسرائيل، حيث شنت القوات الإسرائيلية ما وصفه مصدر عسكري بأنه «أكبر عملية عسكرية» لها في مدينة جنين بالضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة CNN، مساء الاثنين: «لقد اطلعنا على التقارير ونراقب الوضع عن كثب».

وأضاف المتحدث على نطاق واسع: «نحن ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجماعات الإرهابية الأخرى».

ولم يرد المتحدث الرسمي على طلب التعليق على هذه العملية المحددة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 شخصًا.

ويتواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليًا في منتجع كامب ديفيد دون أي أحداث عامة في جدول أعماله، وسيعود إلى البيت الأبيض، غدًا الثلاثاء.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ مواقع عدة داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وتشهد سماء جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء «الأباتشي» أو طائرات الاستطلاع.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها فجرت عددا من العبوات الناسفة، التي تدخل الخدمة لأول مرة، بآليات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها أصابتها بدقة.

وأضافت أنها فجرت عددا من العبوات في آلية مصفحة نوع (تايجر) بشكل مباشر، قائلة إنها تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سماء مخيم جنين والسيطرة عليهما.