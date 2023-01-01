مصرع طفل غرقا أثناء لهوه في العيد بالمنيا

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لقي طفل مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية السريرية شرق النيل في مركز سمالوط بالمنيا، أثناء لهوه مع أصدقائه خلال إجازة عيد الأضحى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل غرقا في مجرى نهر النيل بقرية السريرية، شرق النيل بمركز سمالوط، أثناء لهوه خلال احتفالات العيد.

انتقل فريق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثة الغريق وتبين أنه عبدالرحمن صالح محمد، 11 سنة، طالب، ومقيم بقرية بني خالد بدائرة المركز.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة.