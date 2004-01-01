رئيس وزراء فلسطين: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل، ما دام يُعتدى على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، في رام الله اليوم الاثنين، أن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين ارتقى خلالها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وتم تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الأبرياء.

وتابع: «ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال وغزواته مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا، إن شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه إذ الأبرياء يُقصفون بالطائرات، ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم.»

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية التي تريد حسم الصراع بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها، مشيرا إلى أن هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات.

ودعا العالم إلى وقف العدوان على جنين فورا، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين، مشددا على ضرورة مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة يتابعون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان، وقال: «سنوفر كل ما نستطيع من أجل تعزيز صمود أهلنا في جنين ومخيمها».

واستُشهد اليوم الاثنين، سبعة مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.