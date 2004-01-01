مسئولة أوكرانية: قواتنا استعادت أكثر من 35 كيلومترا مربعا من الأراضي

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هنا ماليار، اليوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 35 كيلومترا مربعا من الأراضي التي كانت خاضعة للسيطرة الروسية، حول باخموت في الشرق وعلى طول الجبهة في الجنوب، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت ماليار، في رسالة عبر تلجرام إنه قد تمت استعادة نحو 9 كيلومترات مربعة بالقرب من باخموت، و28.4 كيلومتر مربع عند نقاط مختلفة في الجنوب.

وأكدت أن القوات الروسية شنت هجومها على امتداد أجزاء من الجبهة الشرقية.

وأوضحت: "نتقدم في منطقة باخموت بينما يواصل العدو الهجوم باتجاه ليمان وافدييفكا ومارينكا"، واصفة الظروف على طول الجبهة الشرقية بأنها "صعبة".

جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية تحقق تقدما بطيئا على طول محورين رئيسيين في الجنوب: باتجاه ميليتوبول، وفي اتجاه بيرديانسك.

وأضافت أنه قد تمت استعادة 158.4 كيلومتر في المجمل منذ مطلع يونيو.

وتستمر القوات الروسية في السيطرة على أكثر من 45 ألف كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، بخلاف شبه جزيرة القرم وأجزاء من دونيتسك في الجنوب، التي تم ضمها في عام 2014.