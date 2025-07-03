الأونروا تدعو إلى التحقيق في استهداف فلسطينيين بمراكز المساعدات الإسرائيلية داخل غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى التحقيق في استهداف فلسطينيين بمراكز المساعدات الإسرائيلية داخل غزة.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «العائلات أثناء محاولتهم الحصول على كميات محدودة من الغذاء الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تعرضوا لإطلاق النار ودهسوا بالشاحنات».

وأضافت: «تدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في مقتل وإصابة الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء عبر آلية توزيع الغذاء ذات الطابع العسكري الحالية».

وشددت على أهمية رفع الحصار عن غزة الآن، وأن يكون تقديم المساعدات آمنًا ويحفظ الكرامة ومتاحًا للجميع، مؤكدة ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، بالقيام بعملها.

عائلات في #غزة في أمسّ الحاجة للمساعدات.



أثناء محاولتهم الحصول على كميات محدودة من الغذاء الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تعرضوا لإطلاق النار ودهسوا بالشاحنات.



تدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في مقتل وإصابة الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء عبر آلية توزيع… pic.twitter.com/doBmDbf3cX — الأونروا (@UNRWAarabic) July 3, 2025

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.