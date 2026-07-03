وزيرا خارجية الصين والدنمارك يبحثان توسيع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن استعداد الصين للعمل مع الدنمارك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، وإطلاق مناقشات حول نسخة جديدة من برنامج العمل الأخضر المشترك، وتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، والنقل البحري الأخضر، والرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال محادثات وانج مع وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأشار وانج إلى أن الصين والدنمارك، بفضل تاريخهما الطويل من التبادلات، حققتا العديد من الإنجازات الرائدة، وكانت الدنمارك من أوائل الدول التي أقامت شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، وأول دولة تنشئ آلية تعاون في مجال التحول الأخضر معها.

وأكد وانج أن الصين مستعدة للمضي قدما في تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، والحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز الحوار والتعاون في مختلف القطاعات والمجالات.

وذكر وزير الخارجية الصيني أن بلاده، بصفتها أكبر شريك تجاري للدنمارك في آسيا، ترغب أيضا في توسيع التبادلات في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، بما يعزز التفاهم والصداقة بين شعبي البلدين، ويضيف أبعادا جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والدنمارك.

وأعرب وانج كذلك عن أمله في أن تواصل الشركات الدنماركية استثماراتها في الصين، وأن توفر الدنمارك بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وشفافة للشركات الصينية.

ولفت وانج إلى ضرورة التزام الجانبين بالأسس السياسية للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن الصين تقدر التزام الدنمارك بمبدأ الصين الواحدة، وتدعمها في حماية سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، بما يتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وفيما يتعلق بالشؤون الدولية والإقليمية، قال وانج إن الصين والدنمارك، باعتبارهما عضوين في مجلس الأمن الدولي، تدعمان التعددية، وتؤكدان سيادة القانون الدولي، وتدعوان إلى الدور المحوري للأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

ومن جانبه، أكد راسموسن التزام الدنمارك بسياسة الصين الواحدة، وقال إن الجانب الدنماركي يتطلع إلى استمرار التبادل مع الصين على جميع المستويات، واستمرار الحوار المفتوح والصريح، واستكشاف نسخة جديدة من برنامج العمل الأخضر المشترك، وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والتعليم.

وأكد أن الشركات الدنماركية واثقة من آفاق التنمية في الصين، ومستعدة لمواصلة تنمية السوق الصينية على المدى الطويل.

وأشار راسموسن إلى أن الدنمارك تولي أهمية كبيرة لدور الصين كدولة رئيسية، وهي على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق معها عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنصات، ودعم التعددية والتجارة الحرة، ومواجهة مختلف التحديات العالمية، والقيام بدور إيجابي في تعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.