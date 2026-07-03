محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية بقصر ثقافة قنا، بالتعاون مع مجمع الإعلام بقنا.

وشهد الاحتفالية اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري لمحافظة قنا، ومحمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأنور جمال، مدير عام قصر ثقافة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات عرضًا فنيًا قدمته فرقة قنا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مجدي إسحق، حيث تغنى أعضاء الفرقة بباقة من الأغنيات الوطنية التي تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها، من بينها: "فيها حاجة حلوة"، و"إحنا ابتدينا بالسلام"، و"تسلم الأيادي"، و"احلف بسماها"، و"يا بلدي".

وتوجه محافظ قنا بخالص التهنئة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة السياسية، لما تبذله من جهود مخلصة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد أن صعيد مصر بات في صدارة أولويات الدولة، وشهد خلال السنوات الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام بقنا، أن ثورة 30 يونيو مثلت طوق النجاة للدولة المصرية، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو تحقيق التنمية والاستقرار، وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ما حققته الثورة من إنجازات عززت مسيرة الوطن.

ونُفذت الاحتفالية من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة قنا، ضمن برنامج ثقافي وفني مكثف تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالًا بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، ويتضمن باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف المحافظات.