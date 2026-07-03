الاتحاد الأوروبي وتركيا يؤكدان التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والمالية

أجرى الاتحاد الأوروبي مع تركيا الحوار الاقتصادي رفيع المستوى في إسطنبول، وذلك لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي وتركيا المشترك بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والمالية وتعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس الاجتماع مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ والتبسيط، فالديس دومبروفسكيس، ووزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الحوار عنصرا مهما في الجهود الأوسع نطاقا الرامية إلى تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما يتماشى مع التوصيات الواردة في البيان المشترك حول وضع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في نوفمبر 2023، وفقا لتوجيهات المجلس الأوروبي.

ولفت الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أنه في ظل المخاطر الكبيرة التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية، واختبار التعددية، تزداد أهمية الشراكات القوية والمتبادلة المنفعة أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن تركيا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وشريك رئيسي له، وينبغي أن تستمر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الاسترشاد بقيم راسخة، كاحترام سيادة القانون، والحقوق الأساسية، والديمقراطية، وحرية الإعلام.

وأبلغت تركيا الجانب الأوروبي بأنها قدمت رسميا خطاب نواياها إلى مجلس المدفوعات الأوروبي، معربة عن رغبتها في الانضمام إلى منطقة المدفوعات الموحدة باليورو، واتفق الجانبان على أن مشاركة تركيا المحتملة في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو ستمكن من إجراء مدفوعات عابرة للحدود بشكل أسرع وأكثر أمانا وفعالية من حيث التكلفة، مما يسهل التجارة والاستثمار بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان آخر التطورات والتوقعات في السياسات الاقتصادية في كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا في ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، وناقشا الخطوات التي اتخذتها تركيا لضمان استقرار الأسعار، وحماية الاستقرار المالي، وزيادة الإنتاجية، وكذلك الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية، انطلاقا من رؤية مشتركة تهدف إلى دعم النمو المستدام والشامل والمرونة الاقتصادية.

كما ركزت المناقشات على الأهمية المتزايدة للأمن الاقتصادي، وعلى المجالات المحتملة لتعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا الجانبين.

ورحب الجانبان بعودة بنك الاستثمار الأوروبي إلى المشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة في تركيا، والتي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين، وأعرب الطرفان عن رغبتهما في مزيد من التعاون في قطاعات النقل والطاقة والترابط الرقمي.

وجمع الحوار التجاري رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ممثلين عن مجتمع الأعمال من الاتحاد الأوروبي وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية الوطنية، ما أتاح فرصة لمجتمعات الأعمال لتبادل وجهات النظر والمقترحات والتوقعات بشكل مباشر حول كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مع التركيز على المجالات الجديدة والقطاعات الحيوية التي يمكن للشركات من كلا الجانبين استكشاف فرص التعاون فيها.

وأكد الجانبان مجددا التزامهما بالحفاظ على حوار منتظم ومفتوح وصريح، وتحديد التحديات المشتركة ومعالجتها، ومواصلة التعاون في المجالات الاقتصادية الأساسية، وفي هذا الصدد اتفقا على الاجتماع العام المقبل في بروكسل.